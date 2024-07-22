خلصت دراسة جديدة قام بها باحثون في اسكتلندا، ونشرت في مجلة "نيتشر جيوساينس" العلمية، إلى دليل جديد على إنتاج "الأكسجين المظلم" في قاع المحيطات، وفق ما ذكرت شبكة "سي ان ان".

ونقلت الشبكة عن الأستاذ في الجمعية الاسكتلندية للعلوم البحرية، البروفيسور أندرو سويتمان، قوله إن "العقيدات ويصفها المتخصصون بالبطاريات الجيولوجية، تتألف من عدة معادن وتكون بحجم حبة البطاطا، تنتج الأكسجين المظلم على عمق نحو 4 آلاف متر في قاع البحر".

وقال رئيس مجموعة بيئة قاع البحر والكيمياء الحيوية، إن "العقيدات هي الأساس المحتمل لإنتاج الأكسجين المظلم في قاع المحيطات دون أي مساعدة من الكائنات الحية"، مؤكدا أن "هذه هي المرة الأولى التي يلاحظ فيها العلماء توليد الأكسجين دون تدخل أي كائنات حية".

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ورغم الدراسة الجديدة، ما تزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول كيفية إنتاج الأكسجين المظلم، وما الدور الذي يلعبه في النظام البيئي في أعماق البحار.

ووفقا لخبراء، فإن التعدين في أعماق البحار يمكن أن يلحق ضررا لا رجعة فيه بالبيئة تحت الماء، كما قد يؤدي إلى تعطيل طريقة تخزين الكربون في المحيط، مما يساهم في أزمة المناخ.