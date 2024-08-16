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بقوة 4.8 درجة.. 17 مصاباً إثر زلزال ضرب غربي سوريا

بقوة 4.8 درجة.. 17 مصاباً إثر زلزال ضرب غربي سوريا
من آثار الزلزال الذي ضرب سوريا العام الماضيالمصدر: (أ.ف.ب)
وكالات
وكالات
16 أغسطس 2024، 2:51 م

أصيب حوالي 17 شخصًا في مدينة سلمية غربي سوريا، اليوم الجمعة، إثر زلزال ضربها بقوة 4.8 درجة، وفق ما نقتله وكالة "رويترز" عن "سانا" الرسمية.

وشعر سكان في أنحاء سوريا ولبنان بالزلزال، الذي ذكر مركز أبحاث علوم الأرض الألماني أن مركزه كان على عمق 10 كيلومترات.

وكان زلزال بقوة 4.8 درجة ضرب مدينة حماة غربي سوريا، في ساعة متأخرة من يوم الإثنين الماضي، ما أثار حالة من الذعر مع إصابة العشرات، لكن دون سقوط قتلى.

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يذكر أنه في السادس من فبراير/شباط عام 2023، أسفر زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب تركيا وسوريا قبيل الفجر عن نحو 60 ألف قتيل.

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