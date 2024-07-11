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بيئة ومناخ

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جزيرة "مينداناو" في الفلبين

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جزيرة "مينداناو" في الفلبين
آثار الزلزال في الجزيرةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
11 يوليو 2024، 3:59 ص

ذكر "المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض" (GFZ) أن زلزالاً بقوة 6.7 درجة ضرب جزيرة "مينداناو" في الفلبين، اليوم الخميس.

وأوضح المركز الألماني أن الزلزال وقع على عمق 630 كيلومتراً، وفق "رويترز".

وقالت "وكالة رصد الزلازل" الفلبينية، في تقرير لها، إن من غير المتوقع أن يسبب الزلزال العميق قبالة الشاطئ أضراراً، لكن من المتوقع حدوث هزات ارتدادية.

وتقع الفلبين في "حزام النار" الواقع بالمحيط الهادئ، حيث يشيع النشاط البركاني والزلازل.

وتعتبر "مينداناو" ثاني أكبر الجزر في الفلبين، وتشكل مع كل من "لوسون" (مجموعة الجزر الشمالية) و"بيساية" (مجموعة الجزر الوسطى) ما يطلق عليه "أرخبيل الفليبين".

وتتبع "مينداناو" 500 جزيرة لا تتجاوز مساحة الواحدة منها 2.6 كيلومتراً مربعاً.

ويتكلم سكان "ميندناو" لغة "المَرناو" وهي الغالبة في الجزيرة التي تكتب باللغة العربية وتتضمن ألفاظاً عربية كثيرة، وفق "ويكيبيديا".

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