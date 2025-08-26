تعزيزات للسيطرة على حرائق الغابات بالجزائر (فيديو وصور)

يبدو أن موسم حرائق الغابات في الجزائر لم ينته بعد، إذ لا يزال يواصل تسطير فصوله الضارية خلال فصل الصيف الجاري.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق مُروع في غابة بمكان يُسمى "إخرازن"، التابع لبلدية بو خليفة، دائرة تيشي، بولاية بجاية الجزائرية.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة تيشي، مدعومة بالوحدة الرئيسة والفرقة المُتنقلة، في محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب والحد من انتشارها.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية الجزائرية، تتواصل جهود إخماد الحريق الغابي في المنطقة بعد أن تم تسخير 86 فردًا من رجال الحماية المدنية بمختلف الرتب، إلى جانب 15 شاحنة إطفاء بأحجام متعددة، وشاحنات تزويد بالمياه، وعربتي اتصال، وعربة إسعاف، وحافلة لنقل الأفراد.

كما تم إشراك ست طائرات من طراز AT802 تابعة للحماية المدنية، بالإضافة إلى طائرة من نوع BE200 تابعة للجيش الجزائري، لدعم عمليات الإطفاء من الجو.

ويأتي تسخير الإمكانات البشرية والمادية بشكل مكثف بعد أن كانت فرق الحماية المدنية قد بدأت صباح اليوم التعامل مع الحريق بـ 47 فردًا، وست شاحنات إطفاء، وثلاث طائرات AT802، ما يدل على توسع رقعة الحريق وضرورة رفع مستوى التدخل.

وحسب منشورات مصالح الحماية المدنية الجزائرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بشأن حرائق الغابات في ولايات عدة، سجلت الجزائر اليوم الثلاثاء سبعة حرائق في غابات متفرقة عبر ولايات مختلفة، من بينها بجاية، البليدة، تيزي وزو، وسكيكدة.

وأكدت المصالح ذاتها في بيان لها أن هناك أربع عمليات إخماد لا تزال جارية حتى الآن، في حين تمكّنت من السيطرة على حريقين أُخمد أحدهما بشكل نهائي.