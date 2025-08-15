حرائق سوريا تستعر وتصل تركيا (فيديو)

تواصل فرق الإطفاء ومتطوعون سوريون، اليوم الجمعة، إخماد ومحاصرة عدة حرائق اندلعت في مناطق غابات بالبلاد منذ يوم أمس الخميس ووصل أحدها إلى تركيا التي أطلقت عمليات إطفاء مماثلة.

ونشر الدفاع المدني السوري، مقاطع فيديو وصورا، توثق عمليات الإطفاء التي استمرت طوال الليل في مناطق الساحل السوري وفي شمال غرب البلاد الملاصق لتركيا.

وتركزت الحرائق في مناطق واسعة من ريفي اللاذقية وحماة، وسط جهود تبذلها فرق الإطفاء للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم الظروف الصعبة، المتمثلة في التضاريس الجبلية الوعرة، وشدة الرياح، وقلة موارد المياه، وانفجار مخلفات الحرب.

واندلعت حرائق ريف اللاذقية، في كل من غابات منطقة "بروما" بجبل الأكراد، وأحراج قرية "كفرتة"، وغابات منطقة "كسب"، وغابات "دير ماما" قرب منطقة الحفة.

كما اندلعت حرائق ريف حماة الغربي في مناطق: عين الكروم، طاحونة الحلاوة، أبو كليفون، قرية عناب، قرية فقرو والتمازة والغابات على طريق بيت ياشوط.

ولم يعلن الدفاع المدني السوري عن السيطرة التامة على تلك الحرائق، وأشار إلى تضرر منازل وممتلكات للمدنيين دون أن ترد معلومات عن تسجيل خسائر بشرية بين السكان أو فرق الإنقاذ.

وعلى الجانب التركي، بدأت فرق الإطفاء التركية منذ مساء يوم أمس الخميس عمليات إطفاء النيران التي وصلت من منطقة كسب السورية نحو الغابات الملاصقة لها في تركيا، دون أن تتمكن من السيطرة على الحرائق حتى صباح اليوم الجمعة.

وهذه هي ثاني أكبر موجة حرائق غابات تضرب سوريا هذا الصيف، بينما تفتقد البلاد لإمكانيات كبيرة ومتقدمة في السيطرة على النيران بعد سنوات من الحرب والاضطرابات الأمنية والانهيار الاقتصادي.