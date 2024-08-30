اليابان.. إعصار "شانشان" العنيف يخلّف انزلاقات مميتة (صور)

تسبب أحد أعنف الأعاصير التي تشهدها اليابان منذ عقود في هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية من البلاد الخميس، وخلّف حتى الآن خمسة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى وفق وسائل إعلام محلية، فيما حذرت السلطات من فيضانات وانزلاقات أرضية مميتة.

ووصل الإعصار "شانشان" إلى كيوشو، الجزيرة الرئيسة جنوبي اليابان، ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها إلى 252 كيلومترًا في الساعة، ما جعله أقوى عاصفة هذا العام، ومن بين الأعنف التي تضرب اليابسة منذ العام 1960.

وبعد ذلك، ضعف وبلغت سرعة الرياح القصوى 162 كيلومترا في الساعة، وفق ما أفادت دائرة الأرصاد الجوية، لكنه ما زال يتسبب في هطول أمطار غزيرة على كيوشو وخارجها مع تحركه ببطء نحو جزيرة هونشو.

من جهتها، حذّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن "خطر وقوع كارثة؛ بسبب الأمطار الغزيرة قد يتزايد سريعا في غرب اليابان بحلول الجمعة".

وقضى ثلاثة أشخاص من العائلة نفسها في انزلاقات تربة ليل الثلاثاء في مقاطعة أيشي الواقعة على مسافة ألف كيلومتر من كيوشو، جراء أمطار غزيرة سبقت وصول الإعصار.

وأعلنت السلطات أعلى مستوى تحذير في بعض الأماكن، ونصحت مئات آلاف الأشخاص بإخلاء منازلهم، لكن لم يتضح عدد الأشخاص الذين امتثلوا.

ودعت مدينة كونيساكي في منطقة أويتا في كيوشو السكان إلى "الإخلاء والذهاب إلى مكان آمن أو مكان أعلى مثل الطبقة الثانية من منازلكم" بسبب خطر الفيضانات.

وأفاد الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي بفقدان شخص الخميس، وهو رجل كان على متن قارب صغير، وإصابة شخصين بجروح خطرة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنّ 80 شخصا على الأقل أصيبوا في أنحاء كيوشو.

وحوّلت الأمطار الأنهار إلى سيول، وحطمت الرياح النوافذ وفجّرت بلاط أسطح.

وقال الطالب آوي نيشموتو إنه اتصل بعائلته في ميازاكي للاطمئنان إليها.

وأضاف في تصريحات لوكالة فرانس برس من مدينة فوكووكا الرئيسية "منزلنا سليم لكن زوبعة ضربت ميازاكي وانقطعت الكهرباء عن بعض الأماكن. الأمر يدعو إلى القلق".

بدورها، قالت الطالبة ريو اوتسورو (19 عاما) لوكالة فرانس برس "هذا العام أنا بعيدة من منزل عائلتي للمرة الأولى. أشعر بالخوف قليلا كوني وحدي".

وانقطعت الكهرباء عن 187010 منازل في أنحاء الجزيرة، وفق الشركة المشغلة للمرفق العام.