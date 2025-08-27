"ابتكار ثوري".. قشور الروبيان تتحول لسلاح ضد التغير المناخي

طوَّر باحثون في جامعة الشارقة بالإمارات طريقة مبتكرة لتحويل قشور الروبيان ومخلفاته إلى مادة كربونية فعالة تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون الضار.

وتعالج هذه التقنية بيئيًّا مشكلة التخلص من مخلفات المأكولات البحرية، وفي الوقت نفسه تقدم حلًّا عمليًّا للمساهمة في مكافحة تغير المناخ.

وتعتمد الطريقة على معالجة أجزاء الروبيان المهملة، مثل: القشور والرؤوس والأحشاء، لتحويلها إلى كربون منشط عالي الجودة، قادر على احتجاز جزيئات ثاني أكسيد الكربون بكفاءة ملحوظة؛ ما يجعلها مناسبة للتطبيقات الصناعية في مجال التقاط الانبعاثات.

أخبار ذات علاقة انهيار هرم أثري في المكسيك.. والسبب التغير المناخي (صور)

وقال الدكتور حيف الجومرد، الباحث الرئيسي: "تمثل دراستنا نقلة نوعية في تحويل مخلفات الروبيان إلى منتج كربوني عالي القيمة، يسهم في الحد من الانبعاثات وتقليل آثار تغير المناخ".

ويبلغ حجم مخلفات المأكولات البحرية حول العالم نحو 8 ملايين طن سنويًّا، معظمها يُلقى في مكبات النفايات؛ ما يشكل تحديًا بيئيًّا كبيرًا.

واعتمد الباحثون في دراستهم على عينات من قشور ورؤوس الروبيان الأبيض تم جمعها من سوق الجبيل في الشارقة، قادمة من سلطنة عمان.

وقام الفريق بتجهيز العينات بتنظيفها وتجفيفها بدقة قبل خضوعها لمعالجة علمية دقيقة.

وشملت عملية التحويل مراحل متعددة، بدأت بالانحلال الحراري عند درجات حرارة مرتفعة لتحويل المخلفات إلى فحم حيوي، تلتها سلسلة من الخطوات شملت المعالجة الحمضية، والتفعيل الكيميائي، والطحن الميكانيكي الدقيق؛ ما أنتج مادة كربونية منشّطة ذات كفاءة عالية في احتجاز ثاني أكسيد الكربون، مع ثبات في الأداء عبر الاستخدام المتكرر.

أخبار ذات علاقة ألبانيا تختبر زراعة فواكه استوائية للتكيّف مع التغير المناخي

وقال البروفيسور شوقي غناعي، الخبير في الطاقة المستدامة بالجامعة وأحد المشاركين في الدراسة: "نهجنا يقدم حلًّا اقتصاديًّا لتحويل النفايات إلى مادة كربونية عالية الأداء وصديقة للبيئة، مع إمكانيات واسعة في عدد من الصناعات".

ولا تقتصر تطبيقات هذه المادة على احتجاز الكربون فقط، بل تمتد إلى تنقية الهواء والماء، واستعادة المذيبات، واستخلاص المعادن النفيسة كالكثير من الذهب، إضافة إلى استخدامها المحتمل في التطبيقات الطبية.

كما يمكن توظيفها في القطاعات الصناعية الكبرى، مثل: محطات الطاقة، وصناعات الأسمنت، والصلب، والبتروكيماويات.