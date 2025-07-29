30 قتيلا في بكين وإجلاء أكثر من 80 ألف شخص إثر أمطار غزيرة

لقي العشرات مصرعهم، اليوم الثلاثاء، وتمّ إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من ديارهم في العاصمة الصينية بكين بسبب أمطار غزيرة هطلت على عليها خلال الساعات الأخيرة.

وأسفرت أحدث موجة من العواصف الرعدية الشديدة أسفرت حتى منتصف ليل الإثنين عن مقتل 30 شخصا في بكين، بحسب "فرانس برس".

وقالت صحيفة "بيجينغ ديلي" الرسمية على حسابها في موقع "ويتشات" إنّه "حتى الآن تمّ إجلاء ما مجموعه 80,332 شخصا" في العاصمة.

وتواصلت الأمطار الكثيفة في منطقة ميون بضواحي بكين؛ ما أدى إلى سيول وانهيارات أرضية، وإلحاق أضرار بعدد من القرى، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية.

وتداول مستخدمو تطبيق "وي شات" صورا وفيدويهات تظهر سيارات وشاحنات تطفو على طرق غمرتها المياه، التي ارتفع منسوبها إلى حد غطى أجزاءً من مبانٍ سكنية.

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وتشهد مناطق شمال الصين، التي تُعرف بجفافها النسبي، موجات من الأمطار الغزيرة بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، في ظاهرة ربطها بعض العلماء بتغير المناخ.

وتُعد هذه العواصف جزءًا من نمط متصاعد من الطقس المتطرف الذي تعاني منه مناطق مختلفة في الصين، نتيجة الرياح الموسمية القادمة من شرق آسيا، والتي تؤثر على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.