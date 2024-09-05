السيول الغزيرة تودي بحياة 4 أطفال في مكة (فيديو)

لقي أربعة أطفال من عائلة واحدة مصرعهم في مكة المكرمة؛ بسبب السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة، وفقاً لما أفادت به صحيفة "عكاظ"، يوم الأربعاء.

وتفاصيل الحادث تشير إلى أن السيارة التي كانت تقل العائلة، التي تتألف من الأب والأم وأطفالهم الستة، انحرفت عن مسارها في أثناء محاولة السائق عبور السيل.

وقد جرفت المياه السيارة في وادي المغمس، شرقي مكة المكرمة، قبل أن تصطدم بأحد الجدران.

وتمكن عناصر الدفاع المدني السعودي من إنقاذ طفلين، أحدهما يبلغ من العمر 13 سنة والآخر عامين، بالإضافة إلى الوالدين.

بينما لقي الأربعة الآخرون حتفهم، وهم ثلاث بنات تتراوح أعمارهن بين السابعة والرابعة، وولد في الرابعة من عمره.

وقد جرفت المياه جثث الضحايا، وتم العثور على جثث البنات الثلاث، بينما لا يزال البحث جارياً عن جثة الأخ الرابع.