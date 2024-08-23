قضى 13 شخصًا على الأقل وتضرر 4,5 مليون شخص في بنغلاديش جرّاء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في شرق البلاد، على ما قالت الوزارة المكلفة إدارة الكوارث وتقديم الإغاثة.

ووفق وكالة "فرانس برس"، شهدت الدولة بتعدادها الـ170 مليون نسمة وتمر عبرها مئات الأنهر، فيضانات متكررة في العقود الأخيرة.

وهي من أكثر الدول عرضة لوقوع كوارث وللتغير المناخي، بحسب المؤشر العالمي لمخاطر المناخ.

وأكد بيان للوزارة أن "4,5 مليون شخص تضرروا، وقضى 13 شخصًا في أنحاء البلاد".

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ونُقل قرابة 190 ألفًا آخرين إلى مراكز إيواء مؤقتة، بحسب البيان.

ولحقت أضرار بما مجموعه 11 من أصل 64 منطقة إدارية بسبب الفيضانات.

وكانت "فيني"، الواقعة على بعد 100/كم عن مدينة ومرفأ شيتاغونغ، الأكثر تضررًا.

وقال المتطوع في جهود الإغاثة زاهد حسين بويا (35 عامًا) في فيني: "الوضع كارثي هنا"، مضيفًا: "نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس".