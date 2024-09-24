بعد زلزال بقوة 5.9 .. اليابان تحذر من خطر تسونامي في جزرها النائية

حذرت طوكيو الثلاثاء من خطر حدوث تسونامي في جزر يابانية نائية تقع في المحيط الهادئ قبالة طوكيو، بعد أن ضرب المنطقة زلزال بلغت قوته 5.9 درجات، وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إنّ جزر إيزو قد يضربها بحلول الساعة 08:30 (23,30 ت ج الإثنين) تسونامي يمكن أن يصل ارتفاعه إلى متر واحد، بينما يتوقع أن يصل التسونامي إلى جزر أوغاساوارا بعد نصف ساعة من ذلك.

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وفي الولايات المتحدة، قال المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، إنّ قوة الزلزال الذي وقع الثلاثاء قرب جزر إيزو بلغت 5.7 درجات. لكنّ عددا من سكان هذه الجزر قالوا لشبكة التلفزيون الوطنية "إن إتش كي" إنّهم لم يشعروا بالزلزال البتّة.

وتقع اليابان فوق أربع صفائح تكتونية رئيسية يؤدي احتكاك بعضها ببعض إلى نشاط زلزالي وبركاني مستمر.

وتشهد اليابان سنويا حوالي 1500 هزة أرضية، معظمها طفيفة، أما الزلازل القوية فيتم احتواء تداعيات القسم الأكبر منها بفضل تقنيات البناء المتقدمة وإجراءات الطوارئ المتّبعة بصرامة في الأرخبيل.