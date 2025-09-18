ما سبب ظهور تماسيح على شواطئ الإسكندرية وبومرداس؟ (فيديو)

أثار ظهور تماسيح على شواطئ بعض الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، لا سيما مصر والجزائر، حالة من الجدل الواسع خلال عام 2025، وتصدّرت التكهنات الواجهة رغم غياب أي دلائل علمية على وجود تجمعات مستقرة لهذه الزواحف في المياه المالحة، ما فتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات عدة حول الرقابة البيئية، وظاهرة الاتجار غير المشروع بها.

تمساح الإسكندرية

وفي واقعة غير مسبوقة، شهد شاطئ أبو تلات 2 بمنطقة العجمي غرب مدينة الإسكندرية، في 11 سبتمبر الجاري، حالة من الذعر بين المصطافين عقب ظهور تمساح صغير يُقدّر طوله بين متر إلى متر ونصف، على مقربة من الشاطئ.

ظهور تمساح بشاطئ ابو تلات بالإسكندرية Posted by ‎إسكندرية الآن‎ on Thursday, September 11, 2025

وأكدت مصادر محلية أن فرق الإنقاذ البحري تمكنت من الإمساك به وتسليمه إلى جهاز شؤون البيئة، الذي أحاله بدوره إلى حديقة الحيوان لتلقي الرعاية، كما أفاد المعهد القومي لعلوم البحار، أن التمساح ينتمي إلى فصيلة التماسيح النيلية، التي تعيش عادة في المياه العذبة كنهر النيل أو بحيرة ناصر، وتفتقر للقدرة على التأقلم مع المياه المالحة للمتوسط.

طابع استثنائي

وبرغم وضوح الطابع الاستثنائي للحادثة، فقد أثارت الواقعة موجة تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية وصول تمساح نيلي إلى البحر، وإن كان ذلك نتيجة إهمال أم فعل متعمد، إلا أن وزارة البيئة المصرية سارعت إلى طمأنة الرأي العام، مرجّحة أن يكون التمساح ناتجًا عن تربية غير قانونية من قبل أحد الأفراد، وأكّدت أنها تتابع عن كثب مسار الواقعة.

تمساح بومرداس

في السياق ذاته، سجلت ولاية بومرداس في الجزائر، في أواخر مارس الماضي، واقعة مماثلة، حيث تداول ناشطون مقطعًا مرئيًا يظهر تمساحًا في مياه البحر، مما أحدث جدلًا في الأوساط البيئية، وسط غياب توضيحات رسمية، وقد رجّح متابعون أن يكون الحيوان جزءًا من نشاط تصوير أو استعراض إلكتروني لجذب الانتباه.

ظهور تمساح في البحر الأبيض المتوسط شمال بومرداس الحيطة والحذر يعتبر من أخطر انواع التماسيح Posted by ‎تيمزريت بومرداس‎ on Friday, March 28, 2025

تحليلات ورقابة بيئية

وأجمعت تحليلات مختصين في علم الحيوان والبيئة على أن التماسيح لا تعيش في بيئة البحر الأبيض المتوسط المالحة، وأن ما يحدث لا يتعدى كونه ناتجًا عن اقتناء خاص وتم إهماله أو إطلاقه عمدًا.

وبينما تتكثف الجهود الرقابية والتوعوية للحد من ظاهرة تربية الكائنات المفترسة خارج بيئاتها الطبيعية، تظل هذه الحوادث جرس إنذار بشأن هشاشة بعض جوانب الرقابة البيئية، وضرورة تطوير آليات الردع والتفتيش، للحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة على حد سواء.

استحالة تكيّف وجلود بأسعار باهظة

في هذا السياق، أكد محسن فتحي، الخبير التعليمي في علوم الأحياء، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" بأنه من المستحيل تكيّف التماسيح مع المياه المالحة أو العيش فيها، موضحًا أن أقصى مدة يمكنها تحملها لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا، ثم تموت.

ونفى تمامًا احتمالية انتشار التماسيح على شواطئ المتوسط، معتبرًا ظهور تمساح في أبو تلات في الإسكندرية، وبومرداس الجزائرية، حوادث فردية لا تُستند إلى دراسات علمية توثّق وجودها في مياه البحر الأبيض المتوسط، على حد قوله.

وبيّن، في تحليله لعلم الزواحف، أن التماسيح لا تعيش في المياه المالحة، نظرًا لافتقارها الآليات اللازمة لتخليص أجسامها من الملح الزائد، مرجّحًا أن تكون هذه الوقائع ناتجة عن تخلّص أصحابها منها أو استخدامها لأغراض دعائية.

وأشار في تحليله إلى أن مصب نهر النيل لا يمكن أن يفسّر وصول التماسيح إلى شواطئ الإسكندرية أو بومرداس، موضحًا أن جلود التماسيح تمثّل ثروة كبيرة تدفع البعض لاقتنائها، مشيرًا إلى أن ترويضها يشبه ترويض الأسود، نافيًا فقدان السيطرة عليها عند نضوجها رغم حجمها الكبير كما يُشاع، وفق تعبيره.