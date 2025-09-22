سوريا.. حرائق ضخمة في وادي النصارى والكنائس تحذر السكان (فيديو)

تجددت الحرائق في وادي النصارى بمحافظة طرطوس السورية، حيث انتشرت النيران بسرعة في المناطق الجبلية ووصلت إلى بعض المنازل.

وأظهرت فيديوهات متداولة على وسائل التواصل اندلاع الحرائق بشكل واسع، وتضرر عدد من المزارع، بالإضافة إلى احتراق مبنى المدرسة في قرية "حب نمرة".

حريق حب نمرة وادي النصارى. بردا وسلاما

وتمت دعوة الأهالي للمشاركة في جهود إخماد الحرائق بعد أن شرعت الكنائس في قرع أجراس الإنذار.

أجراس الكنائس في بلدة حب نمرة بوادي النصارى تقرع للتحذير من حريق يقترب من المنازل، مع تفاقم خطورة الوضع.. في حين تواصل...

وفي الوقت نفسه، تعمل فرق الدفاع المدني بالتعاون مع السكان المحليين على احتواء الحرائق ومنع امتدادها إلى المنازل السكنية، وسط نشاط ملحوظ للرياح التي تزيد من سرعة انتشار النيران.

ويواجه رجال الإطفاء صعوبات كبيرة بسبب وعورة التضاريس الجبلية، ما يعيق وصول صهاريج المياه إلى مناطق الحريق ويضاعف المخاطر على القرى والمزارع.

وسجلت الحرائق أيضاً في الحرش الواقع بين قرى النمرية والعسلية وعرقوب سلمون بريف الشيخ بدر الغربي، وفي مناطق عقر زيتي والمزرعة (دوارة البلان)، كما اندلع حريق في سهل الغاب بمحافظة حماه بمنطقة الفوار بدير شميل بين الجبال.

وتأتي هذه الحرائق بعد سلسلة حرائق واسعة شهدتها سوريا خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، والتي ألحقت أضراراً هائلة بالغابات والأراضي الزراعية، في واحدة من أسوأ الكوارث البيئية التي تعرضت لها البلاد.