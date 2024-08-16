أفادت "هيئة المسح الجيولوجي" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن زلزالاً بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة قبالة الساحل الشرقي لتايوان من دون الإبلاغ حتى الآن عن وجود أضرار.

ووفقاً للهيئة، وقع الزلزال الساعة 07,35 (23,35 بتوقيت غرينتش. الخميس) على عمق 15,4 كلم في المحيط الهادئ، قبالة ساحل مدينة "هوالين"، وفق "فرانس برس".

من جهتها قدرت "وكالة الأرصاد الجوية المركزية" في تايوان، قوة الزلزال بـ 6,3 درجات وعمقه بـ 9,7 كلم.

وأرسلت الوكالة تنبيهات عبر الهواتف المحمولة تحض السكان على "التزام الهدوء والبحث عن مأوى قريب".

وفي الساعة 08,00 (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، أصدرت فرقة الإطفاء بياناً قالت فيه إنه "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار" عقب الزلزال.

وتشهد تايوان زلازل بشكل متكرر نظراً إلى وقوعها بين صفيحتين تكتونيتين.

ويعود آخر زلزال كبير إلى مطلع نيسان/أبريل عندما ضرب الجزيرة زلزال بقوة 7,4 درجات قال مسؤولون إنه كان الأقوى منذ 25 عاماً.

وقُتل 17 شخصاً على الأقل في زلزال نيسان/أبريل الذي تسبب بانزلاقات أرضية وألحق أضراراً كبيرة في الأبنية المحيطة بمركز الزلزال في مدينة "هوالين".