شهدت منطقة "تنكارف" المغربية التابعة لإقليم "أزيلال"، خلال الأيام الأخيرة، ظاهرة غريبة، أثارت حالة من القلق والرعب بين المغاربة.

وتدور أحاديث وتكهنات في الأوساط المغربية في تلك المنطقة، عن "بركان خامد" أو "انصهار معدني"، وسط جهود لدراسة طبيعة الظاهرة.

ورصد سكان المنطقة تصاعد دخان أبيض كثيف من تشققات أرضية منبسطة بمنطقة مخصصة أساساً لرعي الماشية، وفق صحيفة "هيسبرس".

وأفادت مصادر مغربية بأن السلطات المحلية ورجال المياه والغابات باشروا بفتح تحقيق فوري في الظاهرة المقلقة لمعرفة أسبابها وتبعاتها.

وقال شهود عيان إن الظاهرة الغريبة بدأت منذ حوالي 20 يوماً، موضحين أن الدخان ما يزال يتصاعد والنيران مشتعلة في جوف الأرض.

وأبدى سكان في المنطقة مخاوفهم من تأثير الظاهرة الغريبة على الأرض التي يستخدمونها مرعى لمواشيهم ما قد يضر بأعمالهم.