لقي 35 شخصا حتفهم، الاثنين، بسبب الأمطار الغزيرة في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان.

وقال متحدث باسم حاكم طالبان في الإقليم لموقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية المستقلة، إن "نحو 230 شخصا أصيبوا في الكارثة الطبيعية يوم الاثنين".

وقال مسؤولون محليون إن خمسة أفراد من عائلة واحدة كانوا من بين القتلى عندما انهار سقف منزلهم في منطقة سورخ رود، مؤكدين أنه "كان من بين القتلى نساء وأطفال، وأن عدد القتلى والجرحى قد يرتفع".

وبحسب مسؤولين محليين، تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف والفيضانات في مدينة جلال آباد وعدة مناطق أخرى في الإقليم، إلى جانب الخسائر البشرية، بتدمير المنازل والمحاصيل الزراعية.

وفي بعض المناطق، سقطت أعمدة الكهرباء وشبكات الاتصالات، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل خدمات الاتصالات في المناطق المتضررة.