تحذير رسمي من "موجة حر قياسية" تضرب الجزائر

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الأحد، من "موجة حر قياسية" تضرب البلاد غدا الاثنين، مشيرة إلى أن "الولايات المعنية بارتفاع درجات الحرارة هي كل من بومرداس وعنابة وسكيكدة وبجاية".

كما حذرت في بيان رسمي من "أمطار رعدية غزيرة تسقط في ولايات عين قزام، وسوق أهراس، وتبسة، وقالمة، وخنشلة، وأم البواقي، وباتنة، وقسنطينة، وميلة، وسطيف، وبرج بوعريريج، والمسيلة، والنعامة، وتمنراست، وعين قزام، وبرج باجي مختار".

بدورها، دعت وزارة الصحة الجزائرية، إلى ضرورة الاهتمام بشكل خاص بفئات الأطفال والمسنّين وذوي الأمراض المزمنة، باعتبارهم الأكثر عرضة لخطر الحرّ، وذلك خلال موجة الحر القياسية.

وأوصت الوزارة بإغلاق النوافذ الخارجية، والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس، مع الإبقاء على النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل، وكذلك تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا.

ولفت بيان "الصحة" إلى أنه "إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء، وفي حالة الاضطرار إلى الخروج، يُنصح بارتداء ملابس خفيفة وواسعة والمكوث تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس".

كما أوصى البيان أيضا بـ "تناول كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر أو مادة الكافيين، مع أهمية تفادي النشاطات الخارجية مثل الرياضة والبستنة وغيرهما".

وحذر البيان من ظهور أعراض معينة تشير إلى الإصابة بـ "ضربة شمس" مثل "وجود آلام في الرأس، والرغبة في التقيؤ، والعطش الشديد، وارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار والجفاف، وكذلك التشوّش الذهني".

ودعا البيان إلى ضرورة التصرف بشكل سريع مع مثل هذه الحالات، وذلك من خلال الاتصال بالإسعاف مع نقل الشخص الذي تظهر عليه أحد هذه الأعراض إلى مكان بارد، مع سقيه الماء بكمية قليلة ورشّه بالماء البارد أو تغطيته بقماش مبلّل وتهويته، إلى حين وصول سيارة الإسعاف".