20 هزة ارتدادية بعد زلزال ضرب تركيا وخلّف قتيلا وانهيارات

أعلنت السلطات التركية مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال بقوة 6.1 درجة، ضرب الأحد منطقة سندرجي غربي تركيا، فيما قالت إدارة الطوارئ التركية إنه تم تسجيل 20 هزة ارتدادية.

وشعر بالزلزال الذي سُجل في الساعة 19,53 (16,53 بتوقيت غرينتش) سكان العديد من المدن في غربي البلاد، بينها إسطنبول وإزمير، بحسب وكالة إدارة الكوارث.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا للصحفيين الذين هرعوا إلى المنطقة إن "شخصاً يبلغ 81 عاماً توفي بعد وقت قصير من إنقاذه من تحت الأنقاض".

وأضاف: "الحمد لله لم يتعرض أي من جرحانا الـ29 لإصابات خطيرة".

وفي القرى المحيطة بسندرجي، انهار 16 مبنى، بينها 4 منازل و12 مبنى فارغاً، من دون وقوع إصابات، وفق الوزير.

وأوضح يرلي كايا أن المتوفى لفظ آخر أنفاسه بعيد انتشاله من تحت أنقاض مبنى مكون من 3 طوابق يسكنه 6 أشخاص في وسط مدينة سندرجي.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث التركية أن 20 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3,5 و4,6 درجة وقعت بعد الزلزال.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، تسبب زلزال بلغت قوته 5,8 درجة بقتل فتاة وإصابة 69 شخصاً في في جنوب غربي تركيا.

وتقع تركيا فوق عدة خطوط صدع تسببت بكثير من المآسي في الماضي.

وشهد جنوب شرقي البلاد زلزالاً عنيفاً في فبراير/شباط عام 2023 أسفر عن قتل 53 ألف شخص على الأقل، وتسبب بتدمير مدينة أنطاكيا القديمة.