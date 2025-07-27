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بيئة ومناخ

عطلة رسمية الاثنين في ذي قار العراقية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

عطلة رسمية الاثنين في ذي قار العراقية بسبب ارتفاع درجات الحرارة
بائع متجول عراقي يحمي رأسه من الشمس باستخدام قطعة من الكرتونالمصدر: independent
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 8:39 م

قررت السلطات في محافظة ذي قار، العراقية تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الاثنين، جراء موجة الحر الشديدة، التي تضرب البلاد منذ أيام.

وأعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار، عزة عودة الناشي، في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، الأحد، أن "مجلس المحافظة اتخذ هذا القرار بعد متابعة تقارير الأنواء الجوية التي تشير إلى تجاوز درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية".

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وبيّن أن "الهدف من التعطيل هو الحفاظ على سلامة الموظفين والمواطنين في ظل الظروف المناخية القاسية".

ولفت الناشي إلى أن التعطيل "يأتي أيضًا في إطار تعزيز التوعية الصحية، ولفت الانتباه إلى المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر الشديدة واتباع الإرشادات الصحية والبقاء في أماكن باردة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس".

وكانت قد دفعت موجة الحر الشديدة، التي تضرب العراق منذ أيام، عددًا من المحافظات إلى إعلان تعطيل الدوام الرسمي أو تقليصه، وسط تصاعد شكاوى المواطنين من  انقطاع الكهرباء وشحّ المياه في بعض المناطق.

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وبلغت درجات الحرارة في مدن البصرة وذي قار وميسان نحو 51 درجة مئوية، فيما سجلت العاصمة بغداد 50 درجة، وفق بيانات الأنواء الجوية العراقية، وسط تحذيرات من استمرار الكتلة الحارة لعدة أيام قادمة، مع تصاعد احتمالات الإصابة بضربات الشمس، والإجهاد الحراري.

ويواجه العراقيون صيفًا قاسيًا في ظل استمرار أزمة الكهرباء، حيث سجلت بعض المدن انقطاعات تصل إلى 14 ساعة يوميًّا، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على التبريد والمولدات الأهلية.

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