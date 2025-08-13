حرائق غير مسبوقة تلتهم غابات شفشاون المغربية (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل في الساعات القليلة الماضية مقاطع فيديو وصورا لحرائق هائلة اندلعت مساء أمس الثلاثاء في عدد من الغابات في محيط إقليم "شفشاون" بالمغرب.

وأعرب كثيرون عن صدمتهم من هول المشهد الذي وصفه البعض بأنه "يشبه قنبلة نووية" و"غير مسبوق"؛ إذ تصاعدت النيران عشرات الأمتار إلى عنان السماء، كما بدت متوهجة بألوان غير مألوفة تماما.

بحسب شهود عيان، فإن الحريق توسع في ساعات الليل واستمر صباح اليوم حيث أتى على مساحات شاسعة من غطاء الغابات، كما دمر حقولا للأشجار المثمرة للسكان وتسبب في نفوق عدد من رؤوس الأغنام تعود لأحد مربي الماشية بالمنطقة.

وأكدت تقارير صحفية محلية أن سكان مناطق "الدردارة" و"باب تازة" و"تنقوب" باتوا في مرمى الخطر إذا لم تنجح جهود الإطفاء، التي من المنتظر استئنافها صباح اليوم، في السيطرة على الحرائق.

وتنفذ طائرات الإطفاء من طراز "كنادير" عمليات إسناد جوي للمساهمة في الحد من انتشار الحرائق ومنع توسعها، تمهيدا للقضاء عليها نهائيا.

ويشكل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والجفاف في الغطاء الأخضر بالمنطقة، فضلا عن هبوب رياح قوية، عوامل تعيق جهود الإطفاء وتساعد على تمدد الحرائق.