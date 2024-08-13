هزة أرضية تضرب المنطقة الشرقية للعاصمة الجزائر

شهدت ولاية سطيف شرقي العاصمة الجزائرية، الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر.

ووفقًا لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، كان مركز الهزة يقع على بعد كيلومترين جنوب غرب بني عزيز، وسُجلت في الساعة 3:38 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأوضح في بيان، أن "مركز الهزة حدد على بعد كيلومترين جنوب غرب بني عزيز بولاية سطيف".

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وذكرت الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني)، في بيان، أنها "لم تسجل أي حادث" جراء الهزة.

ويعدُّ شمالي الجزائر منطقة نشاط زلزالي، وتعود آخر هزة عنيفة شهدتها المنطقة إلى مايو 2003، وبلغت قوتها نحو 7 درجات بولاية بومرداس شرق العاصمة، وخلفت ما يزيد على ألفين و200 قتيل، وخسائر مادية هائلة.