برياح عاتية.. الإعصار "فرانسين" يضرب ولاية لويزيانا الأمريكية‎ (فيديو)

دخل "فرانسين"، وهو إعصار من الفئة الثانية، مساء الأربعاء، البرّ، في ولاية لويزيانا الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، بحسب أعلن "المركز الوطني للأعاصير".

وقال المركز، في نشرة صدرت في الساعة 22,00 بتوقيت غرينيتش، إن "أمطاراً غزيرة ورياحاً إعصارية القوة تنتشر في البر على امتداد جنوب لويزيانا"، وفق "فرانس برس".

وأشار المركز إلى أن "تقديراته لسرعة الرياح المصاحبة للإعصار (فرانسين) تبلغ 155 كلم/ساعة، ما يجعله إعصاراً من الفئة الثانية على سلم تصاعدي من 5 درجات"، داعياً السكان إلى الاحتماء "في الداخل وبعيداً عن النوافذ".

وحتى قبل أن يصل الإعصار إلى اليابسة، بدأت الأمطار الغزيرة بالتساقط على الساحل في منطقة مضيق المسيسيبي.

وحذّرت السلطات من أن الإعصار قد يتسبب بهطول أمطار يصل منسوبها إلى 30 سنتيمتراً في بعض الأماكن، مما قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة، بما في ذلك في مدن.

ومن المحتمل أن تتأثر "نيو أورليانز" بالإعصار، وهي المدينة الكبيرة التي دمرها الإعصار "كاترينا" في عام 2005.

وبدأ مستوى البحر بالارتفاع على طول الساحل، ورجّح "المركز الوطني للأعاصير" أن يصل هذا الارتفاع مؤقتاً إلى 3 أمتار.

وفي لويزيانا، أصدرت السلطات المحلية في عدد من المناطق أوامر إخلاء.

وأعلن الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، حالة الطوارئ في الولاية، في إجراء يتيح للسلطات الفدرالية صرف أموال لمساعدة السلطات المحلية.