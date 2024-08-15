لقي 54 شخصا على الأقل حتفهم جراء فيضانات ضربت منذُ يوم الجمعة إقليم تيبستي في أقصى الشمال الصحراوي لتشاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال حاكم الإقليم الجنرال محمد توشي شيدي لوكالة "فرانس برس"، "قضى 54 شخصا على الأقل في ست مقاطعات في إقليم تيبستي".

وأشار إلى أن "مياه الأمطار جرفت آلاف المتاجر والسيارات بين التاسع من شهر آب/أغسطس 2024 وحتى 14 من ذات الشهر".

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وفي الـ19 من شهر حزيران/يونيو الماضي، لقي 9 أشخاص حتفهم، وأُصيب أكثر من 46 في انفجارات ناجمة عن حريق في مستودع للذخيرة يتبع للجيش بالعاصمة نجامينا.