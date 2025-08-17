رئيس وزراء إسبانيا يزور مناطق تضررت من حرائق الغاب

قطع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز عطلته الصيفية لزيارة المناطق الأشد تضررا من حرائق الغابات الخطيرة في شمال غرب البلاد.

وذكرت الحكومة الإسبانية أن سانشيز سافر بعد ظهر اليوم الأحد إلى إقليمي أورينسي وليون.

يشار إلى أنه على مدى الأسبوعين الماضيين، دمرت الحرائق حوالي 1150 كيلومترا مربعا من الغابات والنباتات.

وتم إجلاء آلاف السكان وتوفي ثلاثة أشخاص على الأقل، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وتفاقم الوضع بسبب الجفاف المستمر وموجة الحر التي تجاوزت درجات الحرارة فيها 40 درجة مئوية.