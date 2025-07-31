خسائر كارثية جراء حرائق الغابات في الجزائر

تشهد ولاية برج بوعريريج في الجزائر خسائر بيئية كبيرة إثر حرائق اندلعت مؤخرًا وأتت على أكثر من 705 هكتارات من الغابات والأملاك الخاصة، حسبما أفاد فائز بن جدو، المكلف بالإعلام في مصالح محافظة الغابات المحلية.

وأشار بن جدو إلى أن النيران دمرت 448 هكتارًا من الغابات الكثيفة التي تضم أشجار الصنوبر والبلوط في بلديات تابعة لدائرة جعافرة، بالإضافة إلى 90 هكتارًا في بلدية ثنية النصر.

أخبار ذات علاقة بدعم جوي مكثف.. الجزائر تكافح حرائق مستعرة شرق البلاد (فيديو)

أما في الأملاك الخاصة، فقد التهمت الحرائق 79 هكتارًا، منها 33 هكتارًا في بلدية جعافرة والباقي في ثنية النصر، وتضمنت أشجار الزيتون والتين وبعض الأدغال.

وفي بلدية القلة، بلغت الخسائر 62 هكتارًا من الغابات و10 هكتارات من الممتلكات الخاصة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الكارثة التي أصابت الجهة الشمالية للولاية، والتي تعد "الرئة الخضراء" للمنطقة.

وأوضح بن جدو أن الجهود تركز حاليًّا على تقليب التربة للبحث عن جمرات تحت الرماد أو داخل الجذور لإخمادها نهائيًّا، تجنبًا لاندلاع حرائق جديدة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح.

كما يجري تنظيف المنطقة من الحطب المحترق استعدادًا لإعادة التلقيح الطبيعي أو الشروع بزراعة أشجار جديدة بهدف تنويع الغطاء النباتي واستعادة التوازن البيئي.