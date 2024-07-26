دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، الخميس، إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثيرات موجات الحر التي تتكرر بسبب التغير المناخي، محذراً من أن البشرية ضحية "وباء من الحرارة الشديدة".

ووفق وكالة "فرانس برس"، أضاف غوتيريش، بأنه "إذا كان ثمة أمر يوحد عالمنا المنقسم، فهو أننا نشعر جميعًا بمزيد من الحر".

وأضاف: "مليارات الأشخاص يواجهون وباء من الحرارة الشديدة، ويعانون موجات حر أكثر فتكًا مع درجات حرارة تتجاوز 50 مئوية"، موجهًا "نداءً إلى التحرك ضد الحرارة الشديدة".

وفي تدوينة على منصة "إكس" قال غوتيريش، "لقد شهد العالم هذا الأسبوع أكثر ثلاثة أيام حرارة على الإطلاق، لقد أصبحت الأرض أكثر حرارة وأكثر خطورة على الجميع في كل مكان، يجب أن نرتقي إلى مستوى التحدي المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، "ينصبُّ تركيزنا حاليًا على تأثير الحرارة الشديدة، لكن دعونا لا ننسى أن هناك عددًا من الأعراض المدمرة الأخرى لأزمة المناخ، مثل الأعاصير الأكثر ضراوة، الفيضانات، الجفاف، حرائق الغابات، ارتفاع منسوب مياه البحر، والقائمة تطول".

وشدد على أنه "من أجل التصدي لكل هذه الأعراض، علينا أن نكافح السبب الجذري الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة".

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ووفق مرصد "كوبرنيكوس" المناخي الأوروبي، كانت أيام 21 وحتى 23 يوليو/تموز الأكثر حرًا على الإطلاق عالميًا.

وأظهرت بيانات "كوبرنيكوس" أن متوسط درجة الحرارة العالمية بلغ (17.16) مئوية في 22 يوليو/تموز؛ أي أعلى بمقدار (0.06) درجة مئوية مقارنة بـ21 يوليو/تموز، وهو اليوم الذي جرى فيه كسر الرقم القياسي اليومي لأعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق.

وأشار إلى تقرير جديد أصدرته منظمة العمل الدولية، الخميس، حذر من أن أكثر من 70 في المائة من القوى العاملة العالمية؛ أي 2.4 مليار شخص، معرضون الآن لخطر كبير جراء الحرارة الشديدة.