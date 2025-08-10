زلزال قبالة ساحل تشياباس في المكسيك

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً بلغت قوته 5.7 درجة ضرب منطقة قبالة ساحل ولاية تشياباس في جنوب المكسيك، يوم السبت.

وأضاف المركز، وفق ما أوردته "رويترز"، أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

أخبار ذات علاقة العاصفة الاستوائية "إيفو" تقترب من سواحل المكسيك

ويوم الأربعاء الماضي، أفاد خبراء أرصاد جوية بأن العاصفة الاستوائية "إيفو" تشكلت شرقي المحيط الهادئ.

وبلغت سرعة الرياح القصوى المتواصلة للعاصفة إيفو 40 ميلاً (65 كيلومتراً) في الساعة، وكان مركزها على مسافة 195 ميلاً (310 كيلومترات) جنوب شرق مدينة أكابولكو الساحلية بالمكسيك، وفقاً للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير، في ميامي.

