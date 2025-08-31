ولادة نادرة لأشبال "نمر آمور" المهدد بالانقراض (فيديو)

أعلنت حديقة حيوان سانت لويس عن ولادة نادرة لزوج من أشبال نمر آمور، من الأبوين دوت وسامسون، اللذين يبلغان من العمر سبع سنوات.

ووصفت الحديقة هذه الولادة بأنها "خطوة مهمة في جهود الحفاظ على أحد أكثر السنوريات الكبيرة المهددة بالانقراض على مستوى العالم"، وفقا لبيان الحديقة.

الأم وصغيراها بحالة جيدة وتقضي الوقت في عرين الأمومة لتعزيز روابطها، في حين أوضحت الحديقة أن الشبلين لن يظهرا للجمهور إلا بعد عدة أشهر، عندما يبلغان سن الخروج الطبيعي من العرين مع أمهما.

أما الأب سامسون، فيمكن للزوار مشاهدته في منطقة Big Cat Country المخصصة للقطط الكبيرة مثل النمور والفهود.

نظرًا لأن هذه هي المرة الثانية التي تنجب فيها دوت وسامسون، أكدت جولي هارتيل-ديناردو، أمينة قسم الحيوانات آكلة اللحوم في حديقة حيوان سانت لويس، أن "دوت تعرف تماما كيف تعتني بشبليها".

وأضافت: "كل ولادة جديدة لنمر آمور تُعد خطوة مهمة لحماية هذا النوع النادر من الانقراض. نحن ممتنون لرؤية الأم وصغارها تتمتع بصحة جيدة وتظهر نشاطا واضحا منذ البداية".

وأشارت الحديقة إلى أن فترة حمل نمور آمور تمتد لنحو 100 يوم، وفي البيئات الطبيعية، تمكث الأشبال مع أماتها لما يقارب 18 شهرًا. وعادةً ما تبقى الإناث بالقرب من الأم بعد البلوغ، بينما يغادر الذكور لتأسيس مناطقها الخاصة.

وبحسب حديقة الحيوانات، فإن الأشهر القليلة الأولى من حياة الفهود حديثة الولادة تعتبر "حاسمة".

ويقوم فريق رعاية الحيوانات في حديقة الحيوانات حاليا بمراقبة الشبلين وأمهما عبر الكاميرا لمراقبة سلوكها وجهود دوت في إرضاع الصغار والعناية بهم.