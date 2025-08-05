زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب شرق إيران

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، منطقة زهكلوت التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وذكر مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة الـ08:36 بالتوقيت المحلي، على عمق 28 كيلومترًا من سطح الأرض.

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وحدد المركز موقع الزلزال عند التقاء خط العرض 27.97 شمالاً وخط الطول 59.92 شرقاً، قرب مدينة زهكلوت في جنوب المحافظة.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال، فيما بدأت فرق الطوارئ تبحث تقييمًا سريعًا للأوضاع في المناطق القريبة من مركز الهزة.