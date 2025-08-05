الجيش الإسرائيلي: سنسمح بدخول البضائع تدريجيا وبشكل خاضع للسيطرة إلى غزة عبر تجار محليين

logo
بيئة ومناخ

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب شرق إيران

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب شرق إيران
تعبيرية المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 6:08 ص

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، منطقة زهكلوت التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وذكر مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة الـ08:36 بالتوقيت المحلي، على عمق 28 كيلومترًا من سطح الأرض.

أخبار ذات علاقة

زلزالان يضربان منطقة "أميرية" السياحية شمالي إيران

زلزالان يضربان منطقة "أميرية" السياحية شمالي إيران

وحدد المركز موقع الزلزال عند التقاء خط العرض 27.97 شمالاً وخط الطول 59.92 شرقاً، قرب مدينة زهكلوت في جنوب المحافظة.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال، فيما بدأت فرق الطوارئ تبحث تقييمًا سريعًا للأوضاع في المناطق القريبة من مركز الهزة.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC