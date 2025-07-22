فيضانات مفاجئة تجتاح قرية سياحية في باكستان (فيديو)

تسببت أمطار موسمية هطلت بغزارة في حدوث فيضانات مفاجئة جرفت سيارات في قرية سيدبور بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، التي تقع في تلال مارغالا وتعد وجهة سياحية شهيرة.

وأدت السيول الجارفة إلى تدفق مياه قوية عبر المنطقة، خاصة قرب مطعم "ديس بارديس" المعروف، مما دفع السكان والزوار إلى الفرار بحثًا عن الأمان.

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي قوة الفيضانات، حيث جرفت المياه سيارات ودراجات نارية وشاحنات، وسط مشاهد من الفوضى وغمر الشوارع الضيقة بالمياه، واحتجاز العديد من المركبات والمنازل والمحلات.

وأكدت السلطات المحلية، أنها ستقوم بهدم المباني غير القانونية فور انحسار الأمطار، كما بدأت فرق الصرف الصحي في إزالة المياه من المناطق المنخفضة.

ويأتي هذا الفيضان المفاجئ بعد تحذيرات متكررة من هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في البنجاب، التي أعلنت حالة تأهب قصوى مع استمرار هطول الأمطار الموسمية، والمتوقع أن تستمر حتى 25 يوليو.

ودعت السلطات سكان المناطق الأكثر عرضة للخطر، خصوصًا المناطق المنخفضة والجبلية، إلى توخي الحذر والاستعداد لهطول المزيد من الأمطار.