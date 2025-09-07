حريق مدمّر يلتهم غابات جبل الرفيع في لبنان (فيديو)

تفاجأ سكان بلدة جبل الرفيع في لبنان بحريق ضخم، لمحيط الوادي الأخضر عند أطراف بلدة عربصاليم، تسبب في تضرر مساحات واسعة من الأشجار الحرجية، وسط حالة من الذهول والخوف انتابت المواطنين.

وبعد محاولات للسيطرة على الحريق الضخم، تسببت سرعة تيار الهواء في ساعات متأخرة من ليل السبت، في امتداد النيران إلى الأشجار بشكل سريع.

كما أشارت المعاينة الأولية لقوات الدفاع المدني، وأقوال شهود العيان إلى أن النيران بدأت بجانب النهر قرب جسر عربصاليم؛ ما استدعى تدخلًا من أحد الشُّبان لإخمادها، لكن الحريق عاد واندلع مُجددًا في موقع آخر؛ ما دفع بالشخص المذكور للتدخل مُجددًا وإخماد النيران.

وخلال أقل من 10 دقائق من مغادرة الشخص المكان والأهالي، تفاجؤوا باشتعال النيران في موقع ثالث، وامتد بسرعة حتى وصل إلى وسط جبل الرفيع، بسبب سرعة تيار الهواء؛ ما استدعى تحركًا سريعًا من فرق بلدية عربصاليم، خشية امتداد النيران إلى منازل بلدة سجد، الواقعة في محيط منطقة البيدر.

وتحركت فرق الدفاع المدني اللبناني، وسيارات الإسعاف، وفرق الإطفاء التابعة لاتحاد بلديات إقليم التفاح، إلى جانب جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، والهيئة الصحية الإسلامية، حيث تصدت القوات النيران في ظل الظروف الصعبة، للحد من توسع الحريق وامتداده، خاصة مع سرعة تيار الهواء في ساعات الليل المتأخرة.

وتمكن رجال الإطفاء من مختلف المؤسسات الرسمية والجمعيات التطوعية، من السيطرة على الحريق الضخم في جبل الرفيع من دون تدخل جويّ.