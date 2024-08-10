أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إيواء حوالي 15400 شخص من المتضررين من الفيضانات، وهي مجموعة تضم الأمهات والأطفال وكبار السن وغيرهم في مرافق بالعاصمة بيونغ يانغ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

وقالت الوكالة اليوم السبت، إن كيم أدلى بهذه التعليقات خلال رحلة استمرت يومين إلى مقاطعة أويغو في شمال غرب البلاد للقاء ضحايا الفيضانات ومناقشة جهود التعافي.

أخبار ذات علاقة بوتين يتعهد بمساعدة كوريا الشمالية بعد فيضانات "كارثية"

وانهالت عروض المساعدات الدولية منذ ورود الأنباء عن الكارثة، ومنها كوريا الجنوبية التي عرضت مساعدات إنسانية عن طريق الصليب الأحمر، رغم تأزم العلاقات بين البلدين.

وشدد كيم على أن بلاده لن تسعى للحصول على أي مساعدة خارجية جراء الفيضانات التي دمرت مناطق عديدة بالقرب من الحدود مع الصين.

وأوضح أن الأمر سوف يستغرق حوالي شهرين إلى 3 أشهر لإعادة بناء المنازل واستقرار المناطق المتضررة من الفيضانات، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

ولم تقدم كوريا الشمالية معلومات عن عدد القتلى، ولكن كيم نقل عنه إلقاء اللوم على المسؤولين العموميين الذين تسببوا في "الخسائر التي لا يمكن السماح بها".