أعلن مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية، الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية بسبب ثوران بركان جبل إتنا، أكبر بركان نشط في أوروبا والذي غطى رماده المجال الجوي.

وكتب مشغل المطار على منصة إكس ونقلتها وكالة الأنباء الفرنسية "إتنا: بسبب الثوران المتكرر وانبعاثات الرماد، تقرر تعليق الرحلات الجوية" المغادرة منه والوافدة إليه، داعيا المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران التي حجزوا عبرها بطاقاتهم للحصول على معلومات حول الرحلات الجوية.

وأُرفقت الرسالة بصورة لبركان جبل إتنا تظهر "نشاطا بركانيا جاريا مع انبعاثات كثيفة".

وأشارت رسالة أولى في الصباح من المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، إلى وجود عمود من الرماد يبلغ ارتفاعه 8 كيلومترات.

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وأكدت رسالة أخرى نشرت بعد ساعتين أن انبعاثات الرماد أصبحت محدودة فوق قمة البركان.

وكل عام، يمر ملايين الركاب عبر مطار كاتانيا الدولي الذي يخدم الجزء الشرقي من صقلية، وهي إحدى الوجهات السياحية الأكثر شعبية في إيطاليا.