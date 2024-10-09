"كارثي وخطير".. بايدن يعلن الطوارئ قبيل وصول "ميلتون" (فيديو)

شق الإعصار "ميلتون" الكارثي والخطير، وفق السلطات الأمريكية، طريقه صوب ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية المطل على خليج المكسيك.

وترك الإعصار المدمر للسكان، اليوم الأربعاء، يومًا واحدًا أخيرًا لإخلاء منازلهم أو التحصن في مخابئ قبل أن يباغتهم بمد هائل يهدد حياتهم.‭‭‭ ‬‬‬

وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نائبته كامالا هاريس، حالة الطوارئ في الولاية، وتعهد بتوفير الوقود.

ودعا بايدن سكان فلوريدا إلى اتباع التعليمات تحسبًا للإعصار، محذرًا من أنها "مسألة حياة أو موت. وهذه ليست مبالغة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة سوف توفر 750 دولارًا لكل شخص متضرر".

بدورها، قالت هاريس، إن "الإدارة تعمل من دون توقف لتوفير المساعدات، وتعمل مع السلطات المحلية للاستفادة من الموارد المتاحة بطريقة فعالة".

ومع صدور أوامر إخلاء لأكثر من مليون شخص في المناطق الساحلية، تسبب الفارون إلى الأراضي المرتفعة في ازدحام الطرق السريعة أمس الثلاثاء، ونفد الوقود من محطات الوقود في منطقة ما زالت تتعافى من الآثار المدمرة لإعصار "هيلين" قبل أقل من أسبوعين.

والعاصفة وهي من الفئة الخامسة، في مسار تصادم مع منطقة خليج "تامبا" الحضرية، التي يقطنها أكثر من 3 ملايين نسمة، رغم أن خبراء الأرصاد الجوية قالوا إن المسار قد يتغير قبل أن تصل العاصفة إلى اليابسة في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

ووصف "المركز الوطني الأمريكي للأعاصير" الإعصار المرتقب "ميلتون" بأنه إعصار كبير "كارثي" و"خطير"، بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 260 كيلومترًا في الساعة.

وأصبح الإعصار المدمر، الذي يعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد منذ 100 عام، في أعلى درجة على مقياس "سافير-سيمبسون" المؤلف من 5 درجات.

وقال المركز في تحذير صدر ليلاً إن من المتوقع أن تبدأ الأحوال الجوية في التدهور بعد الظهر.

مسار نادر

ويتبع "ميلتون" مسارًا نادرًا من الغرب إلى الشرق عبر خليج المكسيك، ويرجح أن يتسببب في مد قاتل يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار أو أكثر في معظم ساحل خليج المكسيك في فلوريدا.

وقد تهدأ سرعة الرياح ليتراجع تصنيف "ميلتون" إلى فئة أقل، لكن حجم العاصفة ينمو، ما يعرض مناطق ساحلية أخرى للخطر.

وقال "المركز الوطني الأمريكي للأعاصير"، في أحدث إشعار، إن من المتوقع أن يتحول ميلتون إلى الشرق والشمال الشرقي والشرق غدًا الخميس ويوم الجمعة.

وفي الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، كانت عين العاصفة تبعد 485 كيلومترًا جنوب غربي "تامبا".

ومن المتوقع أن يحافظ إعصار "ميلتون" على قوته في أثناء عبوره شبه جزيرة فلوريدا، ما يشكل خطرًا من حدوث عاصفة على الساحل الأطلسي للولاية أيضًا.

وأصبح "ميلتون" ثالث أسرع العواصف تزايدًا في القوة بالمحيط الأطلسي، بصعوده من الفئة الأولى إلى الخامسة في أقل من 24 ساعة.