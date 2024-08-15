تشهد مدينة الطائف والمناطق المحيطة بها في غربي السعودية، مساء الخميس، طقسا عاصفا تسببت أمطاره الغزيرة ورياحه القوية باقتلاع عدد من أشجار المدينة مع خسائر مادية أخرى.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها سكان محليون من الطائف، عددا من الأشجار التي اقتلعتها الرياح من ساحات عامة في المدينة.

كذلك أظهرت مشاهد أخرى سقوط لوحة إعلانية كبيرة، في حين ارتفع منسوب المياه في عدد من الشوارع الرئيسية ليعيق سير المركبات.

وجرت السيول في عدد من الوديان، فيما يكافح عمال الطوارئ في مختلف المواقع لمساعدة العالقين وفتح منافذ تصريف المياه المغلقة.

وتلقت أمانة الطائف عددا كبيرا من بلاغات طلب المساعدة من تداعيات الطقس العاصف، وقالت إنها تتعامل معها.

وحثت أمانة الطائف السكان على اتباع إجراءات السلامة في الطقس العاصف الذي تشهده أجواء الطائف، وتجنب قيادة المركبات في أثناء هطول الأمطار.

ولم تمنع تلك الأجواء محبي المطر من الخروج للتنزه أو توثيق العديد من المشاهد في الطائف التي تشتهر بلقب مدينة الورد نسبة إلى عدد أشجار الورد الكبير فيها.