بركان إندونيسي يطلق سحابة رماد هائلة بارتفاع 10 كيلومترات (فيديو)

ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي - لاكي في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية بإندونيسيا مرتين، بين مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، مطلقا أعمدة كثيفة من الرماد وصل ارتفاعها في ذروته إلى 18 ألف متر، بحسب وكالة "سبوتنيك".

أخبار ذات علاقة يهدد قرى مجاورة.. ثوران بركان في جزيرة سياحية بإندونيسيا (فيديو)

وأوضح مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية أن الثوران الأول وقع عند الساعة 8:45 مساءً بالتوقيت المحلي أمس الجمعة، وأنتج عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه نحو 10 آلاف متر.

أما الثوران الثاني، الذي كان أكثر قوة، فقد حدث عند الساعة 1:26 فجر اليوم السبت، وارتفع عمود الرماد الناتج عنه إلى نحو 18 ألف متر، وتم رصد الرماد وهو يتجه إلى الجهات الجنوبية الغربية والغربية والشمالية الغربية، بلون تراوح بين الرمادي الداكن والأسود.

ووفقا لمركز المراقبة، فقد رافق الثوران صوت دوي قوي وهدير مرتفع سُمع من محيط البركان، وأظهرت بيانات الزلازل أن أقصى سعة انفجارية بلغت 47.3 ملليمتر، واستمرت الهزة الناتجة عن الثوران قرابة 14 دقيقة و5 ثوان.

ولا يزال البركان في حالة تأهب قصوى، حيث تم الإبقاء على المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار الإندونيسي.