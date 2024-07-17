أخمدت فرق إطفاء مشتركة من الجزائر وتونس حريق غابات نشب في ولاية سوق أهراس الجزائرية على حدود البلدين.

جاء ذلك، بحسب بيان للحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني) نشرته اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".

وأشار البيان إلى أنه "في إطار التعاون الثنائي الجزائري التونسي في مجال الحماية المدنية، شاركت فرقة من الحماية المدنية التونسية في إخماد الحريق الذي اندلع أمس الثلاثاء"، في المنطقة الحدودية في بلدية عين الزانة بولاية سوق أهراس.

وأوضحت أن "الفريق التونسي ضم شاحنتي إطفاء وسيارة قيادة و11 عنصرًا بمختلف الرتب".

ووفق الدفاع المدني الجزائري، فقد "تدخلت فرق الإطفاء لإخماد هذا الحريق، مدعومة بأربع طائرات قاذفة للمياه AT-802 وطائرة بيرييف BE200 للجيش الوطني الشعبي".

وأطلقت السلطات الجزائرية أخيرًا، جهازًا لمكافحة حرائق الغابات يتضمن خصوصًا 13 قاذفة للمياه من مختلف الأحجام و100 مسيرة لعمليات الرصد والتتبع.

وتزامنًا مع موجة جفاف مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، تسببت الحرائق في سقوط عشرات القتلى في الجزائر ومئات الجرحى، فضلًا عن خسائر مادية كبيرة وإتلاف مئات آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي.