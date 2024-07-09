هيئة أمريكية تطرح خطة مثيرة للجدل بقتل 450 ألف بومة

في خطة مثيرة للجدل، أوصت هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، بقتل 450 ألف طائر بوم، قادم من الخارج، بينما هدفت من ذلك إلى إنقاذ أنواع أخرى محلية من البوم، ومعرضة للخطر.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، بررت الهيئة خطتها، بأنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ البومة المرقطة، التي انخفض تعدادها بشكل كبير في العقود الأخيرة، بسبب تنافسها على الغذاء والمأوى مع البوم القادمة من الخارج.

لكن الخطة تسببت بانقسام بين المدافعين عن الحياة البرية، فمنهم من رأى أن خطة الهيئة تتسم بـ"التهور"، بينما رأى آخرون أن الخطة ضرورية لإنقاذ ما تبقى من البوم المرقطة.

وأكد عالم الأحياء في هيئة الأسماك والحياة البرية الأميركية، روبن باون، أنّ "الاتفاق على الخطة لم يكن سهلا"، مضيفًا: "لدينا مسؤولية قانونية لبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أنواع البوم المحلية المهددة بالانقراض".

وأوضح العالم براون أنه بينما كان يعيش نحو 200 نوع من البوم المرقط أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، لم يتبق منه الآن سوى نوعين أو ثلاثة.

وبحسب الخطة، سيقوم أشخاص مدربون على الصيد بالسير في الغابات في جوف الليل، لإطلاق النار على أنواع من البوم الغازية.

وأوضح عالم الأحياء باون أنه بعد ذلك سيتم دفن جثث البوم في ذات الموقع أو استخدامها للبحوث العملية، على أن الهدف من الخطة قتل نحو 15 ألف بومة غازية سنويًا، بدءًا من الخريف.