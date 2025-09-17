اليمن.. تضرر آلاف الأسر النازحة جراء تدفق السيول في مأرب (فيديو)

خلّف تدفق مياه السيول بغزارة هائلة في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، أضرارًا مادية واسعة طالت المواطنين بشكل عام، والنازحين على وجه الخصوص.

وفي تقرير أولي، أصدرته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، الأربعاء، فقد تضرر أكثر من 8 آلاف أسرة تعيش في مخيمات النزوح، جراء جرف مياه السيول مساكنهم.

وأشار التقرير إلى أن ما يزيد على 1200 أسرة تعرضت لأضرار بشكل كلي، في حين تعرض أكثر من 7 آلاف و400 أسرة لأضرار بصورة جزئية.

وبحسب التقرير، فإن الأضرار الجسيمة طالت 4 مخيمات متفرقة في القطاع الشمالي للمحافظة، والمتنوعة في مساكنها بين الخيام المصنوعة من القماش والنايلون، و"العشش" المصنوعة من أعواد النباتات وكذا الحاويات الحديدية.

ولفت إلى "تعرض المواد الغذائية إلى تلفيات واسعة، فضلًا عن تضرر خزانات المياه وشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى فقدان وتلف العديد من المقتنيات الشخصية لأفراد الأسر المتضررة".

ووجهت الوحدة التنفيذية نداء عاجلا إلى السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتوفير مواد الإيواء، والعمل على إيجاد مسارات لتصريف مياه الأمطار، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لحماية الأسر النازحة.

وأشارت إلى أن "حياة الآلاف من النازحين في مأرب مهددة بالخطر"، محذرة من كارثة إنسانية وشيكة في حال عدم التحرك العاجل لتلبية الاحتياجات الطارئة.

وأظهرت مقاطع مرئية، بثتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، في قناتها الرقمية على تطبيق "الواتساب"، جزءًا من حجم مياه السيول الضخمة، والجارفة لمساكن إيواء النازحين.