الأسوأ منذ 100 عام.. فلوريدا تستعد للإعصار "ميلتون"

دعت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم، السكان إلى الإجلاء قبل وصول الإعصار ميلتون "الخطير للغاية"، المتوقع أن يضرب سواحل شبه الجزيرة في جنوب شرقي الولايات المتحدة ليل الأربعاء والخميس.

ويحمل الإعصار، الذي يبعد 880 كيلومترًا عن تامبا بولاية فلوريدا، رياحًا تصل سرعتها إلى 230 كيلومترًا في الساعة، ومن المتوقع أن تكون هذه العاصفة "أسوأ" ما ضرب منطقة تامبا منذ أكثر من 100 عام.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أرجأ رحلته المخطط لها إلى كل من ألمانيا وأنغولا بسبب قوة الإعصار ومساره، وقرر "الإشراف على الاستعدادات والاستجابة" لهذا الطقس القاسي، وفق قوله.

وحذر حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، من أن شبه الجزيرة، التي تأثرت بالإعصار هيلين قبل عشرة أيام، "تخضع لمراقبة أو إنذار".

وأكدت جاين كاستور، عمدة تامبا، أن الإعصار هيلين كان "ناقوس خطر"، مشددة على أن البقاء في مناطق الإجلاء قد يكون مميتًا.

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وبحسب وكالة "فرانس برس"، تقوم السلطات بتوزيع مولدات ومواد غذائية ومياه في جميع أنحاء فلوريدا، بينما يستعد السكان لحماية منازلهم أو مغادرتها، وحث الحاكم السكان على المغادرة قبل فوات الأوان.

وصنف المركز الوطني للأعاصير ميلتون إعصارًا من الفئة الرابعة، بعد أن تم تصنيفه سابقًا من الفئة الخامسة. ودعا المركز السكان إلى الاستعداد والإجلاء عند الضرورة.