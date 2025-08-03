لأول مرة منذ 600 عام.. ثوران بركان في كامتشاتكا الروسية

قالت رئيسة فريق الاستجابة للثورات البركانية في جزيرة كامتشاتكا الروسية، أولغا غيرينا، إنه تم تسجيل أول ثوران لبركان كراشينينيكوف في جزيرة كامتشاتكا الروسية منذ 600 عام، ومن المتوقع نمو المخروط داخل الفوهة الشمالية للبركان.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أفاد الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا، بانبعاث رماد من بركان كراشينينيكوف، حيث وصل إلى ارتفاع يصل إلى ستة كيلومترات، بينما يبلغ ارتفاع الجبل نفسه، الذي ينفث النار، 1856 مترا فوق مستوى سطح البحر.

أخبار ذات علاقة بركان إندونيسي يطلق سحابة رماد هائلة بارتفاع 10 كيلومترات (فيديو)

وأضافت أولغا: "هذا أول ثوران تاريخي لبركان كراشينينيكوف منذ 600 عام. يُلاحظ حاليا تشقق في المنحدر وتشكل قبة من الحمم البركانية، مصحوبة بنشاط قوي للبخار والغاز"، مبينةً: "في الوقت نفسه، يرتفع عمود رماد قوي فوق الفوهة الشمالية للبركان، ويمتد عمود الرماد شرقا".

ولفتت إلى أن من المحتمل أن يكون ثوران بركان كراشينينيكوف مرتبطا بزلزال قوي ضرب المنطقة مؤخرا بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر.

في أواخر تموز/ يوليو الماضي، وقع زلزال بقوة 8.8 درجة في كامتشاتكا، وهو الأقوى منذ عام 1952، كما سُمعت هزات ارتدادية بقوة تصل إلى 8 درجات في جزر الكوريل الشمالية.

وأُعلن عن تحذير من تسونامي في كامتشاتكا ومنطقة سيفيرو-كوريلسك، حيث أُعلنت حالة الطوارئ أيضا، وألحقت أربع موجات تسونامي أضرارا جزئية بالبنية التحتية للميناء ومرافق أخرى. لاحقا، استؤنفت خدمات النقل البحري والمروحيات والميناء المحلي في سيفيرو-كوريلسك.