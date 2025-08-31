نذر إعصار.. عاصفة استوائية تتشكل شرقي المحيط الهادئ

تشكلت عاصفة استوائية جديدة في شرقي المحيط الهادئ، على بعد أكثر من ألف ميل من سواحل المكسيك، ولا يوجد تهديد فوري لليابسة، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي بأن العاصفة الاستوائية كيكو تشكلت، صباح اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار في وقت لاحق هذا الأسبوع. ولم يصدر المركز أي تحذيرات أو إنذارات تخص المناطق الساحلية.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: "من المتوقع أن تشتد قوة العاصفة خلال اليومين المقبلين، وأن تتحول إلى إعصار بحلول بعد غد الثلاثاء".