بعد استهداف أبو عبيدة.. زامير يتوعد قادة حماس خارج غزة
logo
بيئة ومناخ

نذر إعصار.. عاصفة استوائية تتشكل شرقي المحيط الهادئ

نذر إعصار.. عاصفة استوائية تتشكل شرقي المحيط الهادئ
إعصار سابق- أرشيفيةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 5:07 م

تشكلت عاصفة استوائية جديدة في شرقي المحيط الهادئ، على بعد أكثر من ألف ميل من سواحل المكسيك، ولا يوجد تهديد فوري لليابسة، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي بأن العاصفة الاستوائية كيكو تشكلت، صباح اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار في وقت لاحق هذا الأسبوع. ولم يصدر المركز أي تحذيرات أو إنذارات تخص المناطق الساحلية.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: "من المتوقع أن تشتد قوة العاصفة خلال اليومين المقبلين، وأن تتحول إلى إعصار بحلول بعد غد الثلاثاء".

أخبار ذات علاقة

إعصار إيرين

بأمواج عاتية.. إعصار "إيرين" يقترب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC