تسببت الفيضانات الناتجة عن مياه الأمطار في اليمن بأحوال كارثية في عدد من المحافظات، وأدت إلى أضرار واسعة طالت المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم إضافة إلى تضرر البنية التحتية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارات غارقة بالطين والوحل بعد أن غمرتها المياه، ومنازل دهمتها مياه الأمطار.

وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن ارتفاع عدد المتضررين من سيول الأمطار والفيضانات في اليمن منذ 13 أغسطس/ آب الجاري، إلى 38 ألف أسرة تضم 268 ألف شخص.

وتركزت الأضرار في محافظات الحديدة وحجة ومأرب وصعدة وتعز، إذ ألحقت الفيضانات أضرارًا جسيمة بالمنازل والممتلكات والمزارع والبنية التحتية العامة في البلاد.

وأدت الفيضانات أيضًا إلى تضرر الطرق وشبكة الخدمات ونفوق آلاف المواشي.