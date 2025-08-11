العراق يطلق إنذارًا مائيًا جديدًا وخطة زراعية متقشفة

أطلقت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، تحذيرًا جديدًا حول الحالة للموارد المائية في البلاد التي قالت إنها انتقلت من مرحلة شح المياه إلى ندرتها.

وقال مستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، إن العراق تحول من شح المياه إلى ندرة المياه، بالتزامن مع أسوء موجة جفاف تضرب البلاد منذ عقود وتداعيات تغير المناخ العالمي.

ودعا المسؤول الحكومي، في بيان نشرته الوزارة، إلى أن يكون للعراق "فريق فني تفاوضي تخصصي ثابت لا يتغير، تشترك به الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني والقضاء ويرتبط بأعلى سلطة في البلد".

وكان القيسي يتحدث عن الخطة الشتوية للزراعة في البلاد في ظل تراجع الموارد المائية، وتناقص المخزون المائي لمستويات خطيرة وفق التوصيف الحكومي.

وكشف القيسي أن بلاده قررت منع زراعة "الشلب"، وهو الأرز بالتسمية المحلية، مع اعتماد مساحة 200 دونم لديمومة الأصناف.

وتوقع القيسي تقليصاً في الخطة الشتوية والتي تضم محاصيل الحنطة والشعير بالدرجة الأساس، مشيراً لنجاح وزارة الزراعة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحنطة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وقال إن وزارة الزراعة تتوقع أن يكون هناك تحديد في زراعة الحنطة على مياه الأنهر، بينما ستكون هناك فسحة في زراعته باستخدام تقنيات الري الحديثة التي توفرها الوزارة والتي قننت المياه بنسبه 30 إلى 40% مقارنة بالري السيحي.

وأوضح أن محاصيل الخضار لا تستهلك مياهًا كثيرة مقارنة بمحاصيل أخرى، لأنها تروى بالتنقيط وتزرع على مدار السنة.

وفي ملف تربية الأسماك الذي تضرر بدوره من قلة المياه، قال القيسي إن بلاده تحولت عام 2005 إلى تربية الأسماك بالأقفاص العائمة، لكن بعد انخفاض مناسيب المياه توجهت الوزارة للبديل وهو تربية الأسماك بالنظام المغلق الذي تشجعه الوزارة.

وكشف القيسي أن وزارته تسعى إلى التوجه نحو الزراعة الذكية وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي للنهوض بواقع الزراعة مثل طائرات "الدرونز" والأشعة السينية.

وكان العراق في حقب سابقة، غنياً بموارد المياه، وأبرزها نهرا دجلة والفرات اللذان يخترقان البلاد من شمالها إلى جنوبها، قبل أن يتراجع منسوبهما بشكل كبير جداً في السنوات الماضية التي بلغت ذروتها العام الجاري.

وتصنف الأمم المتحدة، العراق من البلدان الخمسة الأكثر تأثراً بالتغيير المناخي في العالم، ومواجهة آثار اقتصادية خصوصاً في قطاعات الزراعة والبيئة والصحة، ما يمثل تهديدات خطيرة تواجهها البلاد.