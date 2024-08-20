قضت امرأتان بعدما جرفتهما مياه فيضانات "غير مسبوقة" في ولاية كونيتيكت في شمال شرق الولايات المتحدة، وفق ما أعلن الاثنين مسؤولون محليون.

وكانت المرأتان في سيارتين حاصرتهما الأحد مياه الفيضانات في بلدة أكسفورد الواقعة على بعد نحو 55 كلم جنوب غرب هارتفورد، عاصمة الولاية، وفق "فرانس برس".

وأعرب المسؤول في شرطة الولاية الكولونيل دانيال لاغمان في مؤتمر صحفي، الاثنين، عن تضامنه مع عائلتي القتيلتين "في هذا الوقت العصيب".

وحدّدت شرطة الولاية في وقت لاحق هوية الضحيتين وهما إيثلين جوينر (65 عاماً) وأودري روستكاوسكي (71 عاماً)، وكلاهما من سكان أكسفورد، وفقاً لتقارير وسائل إعلام محلية.

ومساء الأحد، قال حاكم الولاية نيد لامونت، إنه تم إنقاذ أكثر من 100 شخص كانوا يواجهون ظروفاً غير آمنة بسبب الفيضانات.

وقالت نائبة مفوّض إدارة خدمات الطوارئ والحماية العامة في كونيتيكت برندا بيرغرون "نحن نتحدث عن هطول للأمطار، في بعض المناطق، على مستوى ألف عام". وأضافت أنها حقاً فيضانات "غير مسبوقة".

وحتى صباح الاثنين، كان قد أُبلغ عن هطول ما يصل إلى 30 سنتيمتراً من الأمطار في مدن عدة غربي الولاية، وفقاً لبيانات الأرصاد الجوية الوطنية.

وتحدّث عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كونيتيكت ريتشارد بلومنتال عن دمار لحق "ليس فقط بالبنى التحتية المادية... إنما أيضا بشركات صغيرة تعرّضت لأضرار لا يمكنها تعويضها".

ويقول خبراء إن التغير المناخي يجعل الظواهر الجوية القصوى على غرار الأمطار الشديدة الغزارة والعواصف الاستوائية أكثر تواترا وشدة.