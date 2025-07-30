روسيا ترفع إنذار التسونامي في منطقة كامتشاتكا

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بعد زلزال روسيا.. تحذير من تسونامي في بولينيزيا الفرنسية

بعد زلزال روسيا.. تحذير من تسونامي في بولينيزيا الفرنسية
بولينيزيا الفرنسيةالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 10:34 ص

أصدرت السلطات في بولينيزيا الفرنسية تحذيرًا من خطر تسونامي يهدد أرخبيل "الماركيز"، وذلك بعد الزلزال العنيف الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا بقوة 8.8 درجة.

وأفادت السلطات بأن أمواج مدّ عاتية يتراوح ارتفاعها بين 1.10 و2.20 متر كانت متوقعة أن تضرب عدة جزر في الأرخبيل خلال الليلة الماضية، ما دفعها إلى دعوة السكان للانتقال إلى مناطق مرتفعة واتباع التعليمات الصادرة، بما يشمل تأمين القوارب أو نقلها بعيدًا عن الشاطئ.

وبحسب وكالة "رويترز"، أضافت السلطات أن بقية أرخبيلات بولينيزيا الفرنسية قد تشهد بدورها أمواجًا بارتفاع أقل من 30 سنتيمترًا، وهي لا تستدعي عمليات إجلاء أو اتخاذ تدابير وقائية واسعة.

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وتقع بولينيزيا الفرنسية في المحيط الهادئ، وتضم 118 جزيرة موزعة على خمسة أرخبيلات، وتمتد على مساحة تُقدّر بـ4200 كيلومتر مربع.

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