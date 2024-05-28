العاصفة الاستوائية "إوينيار" تخلف 7 قتلى في الفلبين‎

لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم بسبب العاصفة الاستوائية "إوينيار" التي ضربت الفلبين في مطلع الأسبوع، وهي أول عاصفة استوائية تضرب البلاد هذا العام.

وتشهد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا 20 عاصفة سنوياً في المتوسط، وغالباً ما تؤدي هذه العواصف إلى هطول أمطار غزيرة وانهيارات أرضية ينتج عنها خسائر بشرية.

وجلبت العاصفة رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة إلى مقاطعات تقع جنوبي العاصمة مانيلا مما أدى إلى إغلاق مطارات وموانئ بحرية وانقطاع الكهرباء.

وتتجه العاصفة نحو الساحل الشرقي لليابان، الثلاثاء، مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومتراً في الساعة وقد تصل سرعتها مع اشتداد العاصفة إلى 160 كيلومتراً في الساعة.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس، اليوم الثلاثاء، قبيل قيامه بزيارة دولة إلى سلطنة بروناي، إن "جهود البحث والإنقاذ ستستمر".

وأضاف أن "العاصفة ألحقت أضراراً بنحو 27 ألف شخص وعطلت عمليات التشغيل في 3 مطارات و9 موانئ بحرية في مطلع الأسبوع".