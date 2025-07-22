معظمهم أطفال.. أمطار موسمية مبكرة تحصد أرواح 221 باكستانياً (صور)

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في باكستان، الثلاثاء، أن الأمطار الموسمية الغزيرة التي تضرب البلاد منذ أواخر يونيو، أودت بحياة 221 شخصاً، بينهم 104 أطفال و40 امرأة.

المتحدثة باسم الهيئة أوضحت لوكالة فرانس برس أن الضحايا سقطوا في الفترة ما بين 26 يونيو و21 يوليو، نتيجة انهيارات منازل وسيول مفاجئة وصعق بالكهرباء، مؤكدة أن الموسم الحالي "غير اعتيادي" من حيث التوقيت والحصيلة، إذ إن مثل هذه الكوارث غالباً ما تُسجّل في أغسطس، لا في بدايات موسم الأمطار.

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وكانت المدن والقرى الواقعة شمال البلاد الأكثر تضرراً، خصوصاً منطقة غلغت بلتستان الجبلية، المعروفة بجمال طبيعتها ووديانها الخضراء، إذ وقع انزلاق تربة مفاجئ يوم الاثنين أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم أربعة سياح قدموا من مناطق مختلفة للاستمتاع بالطبيعة.

وقال المسؤول المحلي عطاء الرحمن كاكار إن السيول جرفت الضحايا ومركباتهم، مضيفاً أن الطريق الجبلي طُمر بالكامل، ما صعّب عمليات الإنقاذ.

وفي تصريح آخر، أفاد عبد الحميد، مسؤول شرطة منطقة ديامر، بأن أكثر من 15 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين، في حين تواصل فرق الإغاثة عمليات البحث وسط الأنقاض.

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بدورها، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من استمرار خطر الأمطار الغزيرة في المناطق الشمالية والشرقية، مع ارتفاع احتمالات الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية في الأيام المقبلة.

وتُعد باكستان من أكثر الدول عرضةً لتأثيرات تغيّر المناخ، إذ يعيش سكانها البالغ عددهم أكثر من 255 مليون نسمة تحت تهديد دائم من الظواهر المناخية القاسية، التي باتت أكثر تكراراً وشدّة، في وقت لا تزال فيه الموارد والبنية التحتية عاجزة عن مجاراة هذا التغيّر السريع.