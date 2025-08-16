العاصفة إرين تشتد وتتحول إلى إعصار مدمر في الكاريبي

ذكر المركز الوطني للأعاصير اليوم السبت، أن العاصفة إرين اشتدت لتصبح إعصاراً قوياً من الفئة الرابعة في بحر الكاريبي.

وتقع العاصفة، حالياً، على بعد 150 ميلا(240 كيلومتراً شمال شرق أنجويلا مصحوبة برياح بلغت أقصى سرعة لها 130 ميلاً في الساعة (215 كيلومتراً في الساعة)، وتتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 20 ميلاً في الساعة (31 كيلومتراً في الساعة).

ومن غير المتوقع، حالياً، أن تصل إلى اليابسة، لكن الرياح القوية تؤثر على الجزر القريبة، مما دفع خبراء الأرصاد الجوية إلى التحذير من فيضانات، وانهيارات أرضية محتملة.

وقال مايكل لوري، خبير الأعاصير والعواصف إنه من المتوقع أن تتجه إرين في النهاية بشكل حادٍ إلى الشمال الشرقي، مما سيضعها على مسار بين الولايات المتحدة وجزر برمودا.

أخبار ذات علاقة عاصفة "بودول" تعطل المدارس والمحاكم في جنوب الصين (فيديو)

وأضاف أن إرين ستتجه بأمان إلى شرق الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، لكن ستكون أقرب بكثير بالنسبة لجزر برمودا".

وإيرين هي العاصفة الخامسة في موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي، والذي يمتد من الأول من يونيو/حزيران حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها الأولى التي وصلت إلى حالة الإعصار.