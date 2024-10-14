عُمان ترفع الجاهزية استعداداً لهطول أمطار غزيرة لأيام

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عُمان، اليوم الاثنين، عن رفع درجة الجاهزية والاستعداد للتعامل مع هطولات مطرية غزيرة على عدة مناطق في السلطنة.

وقالت اللجنة الحكومية، في بيان، إنها تتابع ما صدر عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة فيما يتعلق بالحالة الجوية المرتقبة نظرًا لغزارة الأمطار المتوقعة والتأثيرات المحتملة.

وأضافت أنها باشرت بتفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والقطاعات واللجان الفرعية بالمحافظات المتوقع تأثرها (جنوب الشرقية – الوسطى – ظفار) ورفع درجة الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الحالة والتأثيرات الناجمة عنها.

كما دعت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، الجميع إلى أخذ كافة أسباب الحيطة والحذر للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وأخذ المعلومات من الجهات الرسمية واتباع الإرشادات الصادرة عنها.

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية الثروة الزراعية والسمكية بمحافظة جنوب الشرقية، أنه سيتم فتح بوابة سد الحماية بمدينة صور اليوم الاثنين من الساعة العاشرة صباحًا لتقليل كمية المياه الموجودة ولاستيعاب الكميات المتوقعة.

وناشدت المديرية، الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى الوادي.

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وأصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية، مساء أمس الأحد، تنبؤها بغزارة الأمطار المتوقعة من مساء اليوم الاثنين، وتستمر خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، بفعل تأثير السحب المصاحبة للحالة المدارية.

وتتركز الأمطار على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وتمتد على أجزاء من محافظات مسقط وشمال الشرقية والداخلية وجنوب وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي، مع كميات أمطار تتراوح من 30- 80 ميلي متر.

وأشارت مديرية الأرصاد إلى تزايد فرص هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها بين 13- 35 عقدة (28- 64 كيلومتر/ساعة، وتساقط حبات البرد التي تؤدي إلى جريان الشعاب والأودية وتكون بعضها بشكل جارف.

كما نوهت إلى ارتفاع موج البحر على جميع سواحل سلطنة عمان على أن يكون الارتفاع بين 1.5 - 3 متر، مع انخفاض الرؤية الأفقية خلال هطول الأمطار الرعدية.

ودعت مديرية الأرصاد، الجميع لضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال التأثر بالحالة الجوية.